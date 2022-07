Arelys, sobre si ve a Anabel Pantoja como madre de su nieto: "Tengo que decir que no"

Sincera sobre Anabel: "Nunca ha salido de mi boca que no me guste, lo poco que la conozco me cae muy bien"

'El programa de Ana Rosa' habla con Arelys, madre de Yulen Pereira, para saber todos los detalles de su paso por la isla de 'Superviviente'. La protagonista confiesa su opinión sobre Anabel Pantoja, qué opina de las críticas recibidas y cuenta qué le dijo a su hijo en Honduras.

El reportero localiza a Arelys en pleno aeropuerto y pregunta: "¿Le has hablado en clave a Yulen?". La madre, muy directa, sentencia: "No, no le ha hablado en clave, mi hijo me ha preguntado, lo que he podido contestar he contestado y, de hecho, me han echado la bronca".

Por otro lado, el periodista hacer referencia a la conclusión de Kiko Matamoros en la que cree que a la madre de Yulen probablemente no le haya gustado Anabel Pantoja tras su paso por la isla. Arelys, sin dar crédito, se defiende: "Qué va a decir Matamoros, si parecía un muerto viviente, estaba muerto de hambre y no podía ni hablar".

Arelys se sincera sobre Anabel Pantoja

La madre de Yulen deja claro que no ha criticado a la chica de su hijo: "Nunca ha salido de mi boca que no me guste Anabel Pantoja, a ver si lo ponéis. Cuando la conociera podría valorar, lo poco que la conozco es una chica que me cae muy bien". Además, por si hay alguna duda, reitera: "¡Ponedme una sola imagen en la que diga que no me gusta Anabel Pantoja! ¡Una!".

Sin embargo, la propia madre realiza una reflexión contradictoria ante el reportero: "¿La ves de madre de tu futuro nieto? Si no la conozco, pues tengo que decir que no, porque no la conozco".

"Yo no me he sentado en un plató a hablar de ella, me senté a hablar de mi hijo. Todo el mundo aquí se sienta y cobra, qué problema hay en que me siente a defender a mi hijo y lo haga pagada", explica Arelys con el gesto serio.

Arelys, sobre la madre de Anabel: "La entiendo y yo haría lo mismo"

Arelys se pronuncia sobre las críticas de la madre de Anabel sobre la relación con su hijo: "Puedo entenderla, tengo respeto y no tengo ninguna tensión con Merche. No la conozco, ella es libre de valorar lo que quiera, no voy a entrar en eso".

"Ella conoce a Omar desde hace mucho tiempo y es con el que se ha casado, es evidente que no quiera a mi hijo, pero yo como madre haría lo mismo. Yo también soy madre, es que ya está, no hay más", dice sobre el posicionamiento de Merche.