El suspiro de Isabel Pantoja al ser preguntada por Irene Rosales y el "maltrato psicológico a Kiko"

'El programa del verano' emite las imágenes en las que Isabel Pantoja reacciona a las declaraciones de Irene Rosales en la revista 'Lecturas'. La cantante es preguntada por los reporteros en el aeropuerto y la artista no ha podido ser más clara con su respuesta.

La mujer de Kiko Rivera sorprendió a todo el mundo esta semana concediendo una exclusiva hablando de su familia. Una entrevista donde atacó directamente a dos personas: Isabel e Isa Pantoja. Madre e hija fueron señaladas por Irene Rosales y hasta se llegó a decir que no iba a perdonar la actitud de la cantante.

"Isabel Pantoja ha dañado psicológicamente a Kiko desde que nació", así de dura fue Irene Rosales en una revista. Luego, sacó a relucir los problemas familiares contando públicamente sobre la cantante que "es la única abuela viva y desaparece, no ha vuelto a llamar a sus nietas. Ellas no tienen la culpa y no se lo voy a perdonar".