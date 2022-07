"¿De qué tiene que defenderse Irene si mi madre no ha dicho nada? Es que no lo sé, no entiendo a Irene"

Isa Pantoja comparece en 'El programa del verano' para analizar todos los detalles de la entrevista de Irene Rosales. La colaboradora responde a su cuñada y defiende el papel de su madre tras los ataques recibidos por la mujer de Kiko Rivera.

Para empezar, Isa Pantoja responde sobre si su madre es consciente de las palabras de Irene Rosales: "Que yo sepa, mi madre no ha visto ni leído la entrevista, no le he preguntado, antes ella tenía teléfono y le llegaba algún tipo de información, pero creo que ahora no". En cuanto a la relación familiar, explica: "Mi madre ha tenido muy buenos momentos con mi hermano, igual que yo, he tenido buenos y también malos".

En cuanto al inicio de toda esta guerra familiar que continúa Kiko Rivera e Irene Rosales, Isa dice: "Mi hermano, después de la boda de Anabel hizo una entrevista donde me metía a mí y a mi prima, luego la cosa ha ido a más y no te sé explicar. Si hablamos de portarnos bien y ser generosos, he sido generosa con ellos. Las cosas que han salido han sido por otras personas o principalmente por mi hermano".

En cuanto a la mujer de su hermano, Isa Pantoja es clara: "No hemos sido amigas, somos cuñadas. Es la madre de los hijos de mi hermano y ya está, yo me he llevado muy bien con las parejas de mi hermano, las de mi madre, siempre he respetado eso. No he tenido algo más de cariño o confianza".

Isa, sobre el enfrentamiento de Irene Rosales con Pantoja

"Los problemas de mi madre y hermano estaban desde hace tiempo; Irene al defender a su marido, pero ella a veces no puede defenderlo públicamente porque es indefendible. A veces se tiene que quitar del medio o no meterse, creo que le ha perjudicado", explica Isa.

Por otro lado, Isa Pantoja apunta que "mi madre siempre ha tenido a Irene mucho cariño, mucho respeto y me sorprende el punto al que han llegado las dos. No he visto mal rollo entre ellas... me sorprendo yo también de todo esto, hasta donde tengo entendido se llevaban muy bien". De hecho, pone un ejemplo de la mujer de Kiko: "Ella en 'GH VIP' le mandaba besos a mi madre porque la consideraba como su segunda madre".