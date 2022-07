Lequio, convencido de que Yulen Pereira no está enamorado de Anabel Pantoja: "Si ha hecho esto para financiar su sueño olímpico, le aplaudo"

Alessandro Lequio reacciona en ‘El programa del verano’ a las palabras de Yulen Pereira en ‘Supervivientes’. El colaborador no cambia su opinión negativa sobre el esgrimista y su relación con Anabel Pantoja.

Joaquín Pra t habla tras ver las imágenes: “Lo que tienen que decir las madres es: si le gusta a mi hijo pues a mí también ”. Tras estar de acuerdo con el presentador en torno al romance de Yulen y Anabel, Antonio Rossi relata: “Yulen está pillado, se le ve hablar enamorado ”. La colaboradora que no coincide con estos es Beatriz Cortázar, que afirma: “Está pillado porque viene de un mundo irreal , de una situación límite, tiene que asentarse y vivir la vida real , luego el día a día no es tan fácil sobre todo con las distancias geográficas”.

Alessandro Lequio tomaba la palabra y opinaba sobre el esgrimista: “Fríamente, cualquier hombre , a primera vista, siente más atracción hacia una mujer como Mariana que hacia Anabel. Esa es la primera mentira de este chico y ahora Mariana nos tiene que aclarar si experimentaba reacciones con ella o estaba tan flácido como con Anabel ”. Antonio Rossi le ha respondido visiblemente exaltado: “No puedes obligar a nadie a fijarse en ciertas personas. T ú tienes un ideal y otra gente tiene otro, no es universal, cada uno se fija en lo que se da la gana ”.

Tras las palabras de su compañero, Lequio sigue lanzando dardos a Yulen Pereira: “Si ha hecho esto para financiar su sueño olímpico, lo veo hasta de aplauso. No nos olvidemos que Anabel primero se fijó en Ignacio de Borbón y luego se conformó con Yulen como segundo plato”. “Si al principio del concurso hubiera habido un acercamiento con Mariana puede ser que aparezca Anabel y se le cruce, no pasa nada. No pasa nada porque el segundo plato se convierta en primero", le ha respondido Antonio Rossi.