El peluquero de Yulen Pereira cuenta cómo es la relación con su padre y qué le confesó de Anabel

Tras una calurosa recepción, el peluquero nos da información exclusiva sobre su cliente y amigo: “ Lo he visto muy bien, muy contento ”. En adición a esto, el estilista habla sobre la relación de Yulen con su progenitor: “ Se va a reincorporar al deporte bien, además su padre como Mánager sabe mucho, es mentira que le presiona mucho, tienen una buena relación padre e hijo, son amigos ”. El entrevistado responde a todas las preguntas de forma sonriente y muestra un apoyo incondicional hacia su amigo.

Después de esto, desmiente rumores sobre la familia del esgrimista: “Lo de la discusión con su madre no es nada”. Asimismo, dice que ve a su amigo “muy alegre con Anabel, muy bien”. También, nos da detalles extra sobre el futuro de la carrera deportiva de Yulen: “Tiene que reponer un poco físicamente e irse de vacaciones, después, a darle durísimo a la esgrima, le veo muy fuerte, muy animado” Para finalizar, tras ser preguntado por la nueva entrevista exclusiva de Yulen a una revista, nos avisa de un nuevo cambio en el estilo del esgrimista: “Voy a hacerle un look diferente, un look nuevo que nunca habéis visto”.