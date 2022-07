Joaquín Prat pide públicamente disculpas a Belén Esteban: "No somos íntimos, pero te tengo un cariño especial"

Después de ver las imágenes que analizaban la entrevista el presentador se dirige brevemente a su compañera: “ Belén, te pido mil disculpas no me he interesado por ti desde que tuviste el accidente en el plató y quería hacerlo públicamente” .

Tras esto, el presentador aclara como es su relación con la colaboradora: “No somos íntimos, no somos grandes amigos, pero te tengo un cariño especial y no te he llamado una sola vez, así que te pido perdón, espero que estés pronto por aquí”. Para finalizar, la reportera Leticia Requejo amplía información contándonos que Belén asistió anoche al concierto de Rosalía.