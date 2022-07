Yulen Pereira, sobre Anabel Pantoja: "Me da vergüenza nuestro vídeo íntimo, pedí perdón a mis padres"

El esgrimista reconoce qué sintió al ver en casa el apasionado vídeo con Anabel Pantoja: " Me da vergüenza nuestro vídeo íntimo, me arrepiento". De hecho, Yulen confiesa haber llegado a pedir disculpas: "Cuando veo el vídeo íntimo no sé dónde meterme. Pedí perdón a mis padres”.

La relación que mantiene Yulen con Anabel Pantoja es real y está decidido en continuar esta historia de amor: "Soy mucho más que feliz ahora que cuando me fui. Llevaba siete años soltero y a medida que avanzaba el concurso lo iba sintiendo más y más, hasta que me rompí por ello".

"Salir y ver que ha sido todo tan fuerte me ha hecho aún más feliz. Siento que ha sido más importante que incluso cómo lo he vivido yo allí”, dice Yulen ante la periodista. Por último, sobre Anabel, comenta: "Nunca había estado con una chica mayor que yo, y menos de novia. Esa es la madurez que me ha gustado y que me ha enganchado".