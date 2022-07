Tras intentar acabar su opinión, sin éxito, Joaquín Prat no ha dudado en decir a su compañer o “gracias por no hablar por encima, por dejar terminar mi argumento”. El tertuliano, ante esto, responde: “Tesoro, es que tú sueltas unas filípicas”

“Tú a mí no me llames tesoro”, el presentador prefiere zanjar el tema, pero con cierto tono de enfado. Eso sí, acusa al colaborador de ser él quien suelta “unas filípicas”. Ante el desagrado de Joaquín Prat, Alessandro Lequio añade “un mínimo de pim, pam, pum, no pasa nada, espero que no te moleste”.