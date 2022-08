Raquel Lozano, su reacción tras las palabras de Omar Sánchez: "No voy a permitir que me hagan sentir que no soy nada"

El pasado domingo, recibimos la información de la posible relación entre Raquel y Omar: “ Nos estamos conociendo, es muy guapa por fuera, pero igual de guapa es por dentro, es muy buena persona” . Omar no quiere hablar de relación, pero sí confiesa estar abierto por completo al amor: “Hay que disfrutar de lo bueno y a mí me encanta el amor, yo aconsejo a todo el mundo que viva el amor, es lo mejor de la vida”.

Parece ser que a ella no le gustaron mucho las palabras del surfista, ya que después del programa subió una historia a Instagram con las siguientes palabras: “En mi puta vida voy a volver a permitir que me hagan sentir que un día soy todo y que al otro día no soy nada”.