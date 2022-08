La reacción de Raquel Lozano a las declaraciones de Omar Sánchez: "Yo también estoy soltera y sin compromiso"

El canario entró en directo en el 'Deluxe' para contar en primera persona que se embarca en una nueva aventura: "Tengo muchísimas ganas, me lo propusieron y tras pensarlo mucho he decidido entrar". Omar aseguró que "entra soltero al reality" y que, aunque esté conociendo a Raquel Lozano, no tiene novia: "Yo hoy por hoy soy una persona soltera, no sé lo que me pasará ahí dentro, sería mucha casualidad que me pasara lo mismo que a Anabel en 'Supervivientes'". Después de esto, habló sobre la posibilidad de tener relaciones sexuales en el programa: "Creo que no lo haría por respeto a mi familia, pero nunca se puede decir de este agua no beberé".