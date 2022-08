Las mentiras de Anabel Pantoja salen a la luz en el polígrafo del camarero de Sevilla

José María , el conocido como camarero de Anabel Pantoja , se ha sometido a los cables de Conchita para aclarar de una vez por todas lo que ocurrió entre ellos antes de que la colaboradora pusiera rumbo a Honduras. Anabel aún no se ha pronunciado sobre esta presunta relación, pero José María lleva meses hablando sobre su affaire en los platós de televisión.

El polígrafo ha desvelado que, efectivamente y tal y como asegura el camarero y concejal de PP, entre Anabel y él existió una relación de meses tras la cual Anabel incluso llegó a prometerle formalizar lo suyo. José María ha desvelado que él y la superviviente se enrollaron apenas unas semanas después de que la influencer cortara con Omar: " Me dijo que ya lo habían dejado , pero yo creo que sí que ha habido cuernos".

Además, José María ha asegurado que Anabel Pantoja le engañó: "Me dijo que cuando estuvo en Pozo Izquierdo con Omar días antes de irse a Honduras él había dormido en el sofá ". José María se enteró con la entrevista de Omar Sánchez en el 'Deluxe' de que Anabel no había sido del todo sincera, ya que el negro aseguró que durante esos días mantuvieron relaciones sexuales.

Por si esto fuera poco, José María ha desvelado que Anabel llegó a prometerle planes de futuro a su regreso de Honduras: "Me dijo que al volver quería que la cogiese de la mano y que ella quería dármela, quería conocer a mi familia". El camarero llega incluso a afirmar que Anabel le prometió un viaje: "Me dijo que cuando volviera de 'Supervivientes' me llevaría a Méjico".