Anabel Pantoja y Yulen Pereira estarían a punto de dar su primera exclusiva juntos

Este lunes, en 'El programa del verano', la propia Anabel Pantoja se ponía en contacto con Iván, uno de nuestros colaboradores, para defenderse de estas acusaciones: "Ella me dice que no ha matado a nadie y que no es ni la primera ni la última mujer que ha dejado a una pareja y luego ha recaído en sus brazos. Ha pasado página y solo se le echa en cara que volviese a caer en los brazos de Omar", explicaba tras escuchar los audios de voz de Anabel.