Joaquín Prat sonroja a Patricia Pardo con un comentario sobre el color de su vestido: "No es que lo tengas, es que lo eres"

El presentador de 'El programa de Ana Rosa' sorprende a Patricia Pardo en pleno directo . Joaquín Prat no ha podido contenerse al ver cómo iba vestida su compañera, con un color tan llamativo que ha hecho que el mismo periodista le haga un comentario delante de toda la audiencia que ha sonrojado a la gallega.

En el arranque del programa, ambos presentadores aparecen en pantalla para ir repasando los temas que se van a abordar a lo largo del día. Sin embargo, hay algo en Patricia Pardo que llama la atención en Joaquín Prat, el color del vestido de la periodista no ha pasado desapercibido y su compañero se lo hace saber en directo: "¡Qué bien te sienta el verde, querida!". La presentadora, totalmente sonrojada, confiesa que "a mí no me gusta mucho el verde...".