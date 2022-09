Los problemas se le acumulan a Ortega Cano. La polémica creada en la que habría estado presente en un debate familiar en el que se dudaba de la paternidad de su hijo con Ana María, a dudas que se han generado, la ruptura total de su matrimonio, la demanda judicial hacia Kiko Jiménez y las confesiones de Rocío Carrasco hacen que el maestro no levante cabeza. L a hija de la Jurado confiesa en el documental que el protagonista "siempre ha sido muy agarrado" y que no puso un céntimo en el tratamiento de la cantante durante su cáncer.

Sobre estas declaraciones, los reporteros han querido preguntar a Ortega y éste no daba crédito: "Asegura que desde el inicio del tratamiento de roció jurado...". El torero, que no deja acabar la frase, estalla cansado de la hija de su ex: "Bah, díselo a ella, díselo a ella que es ella la que tiene que...". Luego, a medida que andaba se enfada todavía más con Rocío Carrasco: "Que no me diga nada, es que paso absolutamente de todo". Por último, el maestro pega un grito y deja claro lo que quiere que ocurra con Rocío: "Que me deje tranquilo, coño".