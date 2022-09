Las palabras de Tamara Falcó sentaron como un jarro de agua fría a Onieva. Nuestra reportera Letizia Requejo explica cómo reaccionó el chico tras el bombazo de su ex: "Él no vio en directo todas las declaracione s, pero al poco tiempo ya estaba al tanto de todo...". Además, la periodista detalla que el chico "sigue muy tocado" y que "al principio se sorprendió al saber que Tamara iba a romper su silencio a los pocos días de todo el escándalo".

Una ruptura que parece definitiva y que ahora, tras ser cazado siendo infiel, Íñigo Onieva "entiende las palabras de su ex, a pesar de que le fastidie, sabe perfectamente lo dolida y decepcionada que está Tamara". Por último, a pesar de que Falcó fuese tan tajante ante los periodista y confesara que no habrá una segunda oportunidad, la periodista comenta que Íñigo no parará hasta recuperarla: "Él no pierde la esperanza de poder recuperar esta relación con Tamara Falcó".