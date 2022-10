Joaquín Prat reacciona al primer beso en público de Olga Moreno y Agustín Etienne: "Está perfectamente pactado"

Olga Moreno confirmaba su nueva ilusión hace poco más de una semana. La ganadora de 'Supervivientes' y Agustín Etienne, su representante, son pareja ya no esconden y juntos han celebrado juntos el 47 cumpleaños de la sevillana.

El presentador de 'El programa de Ana Rosa' reaccionaba a las imágenes robadas del supuesto beso entre la pareja: "Yo no entiendo mucho de robados, pero esto son una imágenes perfectamente pactadas" . Así hablaba Joaquín al romántico beso entre la nueva pareja: " Que están en todo su derecho".

"Yo lo que quiero es normalidad. Toda la normalidad del mundo porque no soy una mujer intentando rehacer su vida tras su separación", declara rotunda con ganas de disfrutar esta nueva etapa.

Olga Moreno ha contado cómo empezó todo: "A ver, la verdad es que yo desde hace algunos meses le tiraba los tejos. Tras mi separación, empecé a pasar más tiempo en Madrid y salíamos con sus amigos, con mis amigas… Pasábamos más tiempo juntos y yo todo el tiempo le tiraba los tejos, pero él solo se reía. No me tomaba en serio y no se lo creía", declaraba.