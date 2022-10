Ortega Cano, sobre su divorcio de Ana María Aldón: "No tengo claro lo que pasa con ella. No nos comunicamos"

La entrevista más esperada de Ortega Cano el día que Ana Rosa Quintana regresa a su programa

Ortega Cano: "No entiendo que Ana María fuera fan de Rocío Jurado y luego estuviera en su contra"

Ortega Cano: "Creo que mi mujer ya no me quiere, pero yo a ella sí"

El mismo día que Ana Rosa Quintana regresaba a su programa, Ortega Cano ha protagonizado este lunes una de las entrevistas más esperadas del momento. El diestro no solo contestaba a Rocío Carrasco después de sus críticas en el programa 'En el nombre de Rocío' y dejaba claro que ve muy complicada una reconciliación, también hablaba sobre su matrimonio con Ana María Aldón, el cual muchos aseguran que ya está completamente roto.

Ortega Cano: "Yo he estado muy enamorado de Rocío Jurado, pero cada una tiene su parcela"

Ortega Cano ha hablado de sus polémicas declaraciones sobre Rocío Jurado que tanto molestaron a Ana María Aldón y se ha mostrado claro sobre los sentimientos que siempre ha tenido hacia su mujer: "Yo he estado muy enamorado de Rocío Jurado, pero cada una tiene su parcela y su momento", ha aclarado.

Ortega Cano: "Rocío Jurado y yo no pensamos en separación"

El viudo de Rocío Jurado ha desmentido que él y su mujer estuviesen pensando en divorciarse cuando ella falleció: "Rocío y yo no pensamos en separación. Cuando dos personas se aman, rompen todo lo negativo y nosotros no tuvimos nada así. No entiendo que Ana María fuera fan de Rocío Jurado y luego estuviera en su contra", ha declarado.

Ortega Cano desmiente a Paloma García-Pelayo: "No he consultado abogados"

Sobre si su divorcio ya está en manos de los abogados, Ortega Cano lo ha desmentido (al menos por su parte): "Ella no se comunica conmigo y hablamos poco. No sé cómo estamos.... Si yo fuera una persona a la que le gustan las fiestas, salir... pero yo estoy en un momento de mi vida en el que me gusta estar con mi familia".

"No he consultado abogados. No he pensado en ello", ha confirmado Ortega Cano desmintiendo la última información de Paloma García-Pelayo en la que aseguraba que el diestro ya había iniciado los trámites de divorcio.

Ortega Cano: "Sigo totalmente enamorado de Ana María Aldón"

Además, Ortega Cano ha confesado seguir muy enamorado de Ana María Aldón: "Creo que mi mujer ya no me quiere, pero yo a ella sí. Sigo totalmente enamorado de ella". El diestro ha dejado claro cómo le gustaría que fuese el futuro con la madre de su hijo pequeño: "A mí me gustaría que siguiéramos juntos porque no me encuentro bien si no es así. Que sigamos juntos depende de los dos, de que nos demos un beso y un abrazo", ha sentenciado.

Ortega Cano, a Ana María Aldón: "Mi semen todavía es de fuerza, ¡vamos a por la niña!"

Ana Rosa le pregunta a Ortega Cano al término de la entrevista: "Has dicho que quieres paz, cariño, amor... dile algo a tu mujer, ¿no?". El torero, con el gesto serio, mira a cámara y declara: "Te quiero cariño". Sin embargo, cuando parecía que no iba a continuar, el maestro se levanta y realiza una petición a Ana María Aldón delante de toda España.