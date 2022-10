Anabel Pantoja, enfadada con las críticas hacia su relación con Yulen: "A todas esas personas que decían..."

'El programa de Ana Rosa' acude a la presentación de la nueva colección de joyas de la influencer. Anabel acudió junto a su novio, el exconcocursante de Supervivientes Yulen, y durante todo el acto se les pudo ver muy enamorados. Su comienzo como pareja fue complicado, ambos, se conocieron en la isla y ella se enamoró locamente de él pocos meses después de que anunciase la separación con su marido, Omar. Anabel, hablaba sobre su primer acto público con su novio:" Me daba cosilla, pero ha venido a apoyarme, como yo le apoyo a él". La sobrina de la tonadillera respondía muy tajante a todos los que no apostaban por su relación con el joven: "Durante muchos meses estuvieron diciendo que no creían, que era una falsa carpeta, pues ya llevamos un archivador". Sobre el estado de su relación, Anabel respondía muy tajante: "No sé lo que durará, pero mientras dure, disfruto".