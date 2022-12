Omar Montes no se esconde y estaría disfrutando de su estancia en Catar. El cantante ha aprovechado para cenar con Iker Casillas que también se encuentra en el país con motivo de la celebración del mundial. Junto con sus amigos, el ex de Isa Pantoja, no ha parado de hacer planes. Desde un paseo en bugui hasta un concierto donde no dudo en apoya a la Selección Española con la bandera.