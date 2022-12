Isabel Rábago: "Jorge Pérez está con su mujer las 24 horas desde ese día y Alicia lo sabe todo"

La periodista toma la palabra y empieza hablando sobre la víctima, Alicia : "Ella est á francamente mal , pero francamente mal. No por Jorge, sino porque se le está apuntando a ella y se le está cuestionando". Además, Rábago confiesa qué decisión ha tomado el matrimonio en plena crisis sobre sus hijos...

El primer asunto que trata Isabel Rábago es si el modelo piensa tomar acciones legales: "Yo no sé lo que va a hacer Jorge, pero el pacto que había entre Marta López, Alba Carrillo y él era contar una única versión". "Ellos deciden contar que Jorge no ha pasado por casa de Marta y cuando se filtra la información en 'Sálvame', Alicia no sabía nada", sentencia ante la audiencia.