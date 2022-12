Joaquín Prat, al escuchar el plan de Mayka Navarro: "Conmigo no cuentes, mira la que liaron Jorge Pérez y Alba Carrillo"

Joaquín Prat, al escuchar a su compañera, confiesa ante la cámara: "También te digo una cosa, lo de la lluvia y el fresquete invita al sofá y la mantita, no te digo yo que no, eh...". Mayka Navarro no tarde en contestar al presentador: "¡Perdona! Sofá, manta, ponme una chimenea y contigo al lado y ya es planazo perfecto".