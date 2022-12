Joaquín Prat, tras ver el vídeo de introducción, es directo: "¿Has felicitado a tu sobrina por su cumpleaños?". Isa Pantoja contesta de forma sincera: "No, no la he felicitado, el año pasado sí que envié el mensaje de parte también de Albertito ... al cual nunca me respondieron".

Isa Pantoja, muy resignada, continúa dando más detalles: "Después de esto, para qué le voy a felicitar, no voy a pasar por otro feo". "Siempre he dicho que quiero que los niños estén al margen y de hecho lo he intentado, pero se ve que no se ha podido". Por último, la colaboradora confiesa ante la audiencia: "No sé si mi madre ha felicitado a su nieta, no se lo he preguntado".