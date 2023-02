Alba cuenta cómo se encuentra respecto a la vuelta del ex guardia civil a la televisión: "Yo deseo que vuelva a la tele, que trabaje, que tiene a sus niños...". La reportera le pregunta por la demanda y la colaboradora responde: "A mí no me ha llegado ninguna demanda. No sé, es que Jorge ha puesto varios portavoces y a los demás nos manda el mismo burofax: 'Que te calles'. Si me lo encuentro en un pasillo le diría que 'no entiendo cómo se ha gestionado todo esto, no entiendo nada".