Isabel Pantoja pidió ayuda a Álex Rodríguez para "mediar con la familia de Juan Gabriel" tras su encuentro en Miami

Sobre su encuentro con la cantante, Álex Rodríguez comenta: "Pude bajar a su camerino, lo hice en calidad de amigo de diferentes personas que va en ese staff, no como periodista porque ella no está atendiendo a periodistas". Tras los rumores que circularon, le entrevistado quiere recalcar en directo: "Conozco a mucha gente que rodea a Isabel Pantoja, que son gente muy joven con un gran talento, pude entrar y ver a Isabel Pantoja". En cuanto a sus sensaciones, Álex confiesa a Ana Rosa que "estaba muy nervioso porque no sabía cómo me la iba a encontrar".