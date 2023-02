Pepe Navarro e Ivonne Reyes, su cara a cara al coincidir en la salida del juzgado: "Ponemos un biombo aquí"

'El Programa de Ana Rosa' acude a los juzgados donde se encuentran Ivonne Reyes y Pepe Navarro debido a una denuncia por injurias y vejaciones. La actriz no duda en aclarar que volverá las veces que haga falta si el presentador sigue hablando de ella de esa manera. El juicio comenzaba a las diez de la mañana, ha quedado visto para sentencia.

Hace unos meses en estos mismos juzgados, ya se veían las caras y Pepe salió absuelto. Esta mañana también ha salido, pero habrá que ver esa sentencia en qué queda. Al salir cada uno ha dado sus impresiones, Pepe comentaba: "Una persona que se comporta como se comporta... cuando dice que los hijos no son míos, me parece muy grave. He estado diez años callado y ella apareciendo permanentemente..." La reportera le corta con una situación entre tensa y cómica: "Viene por ahí" y el presentador incómodo contesta: "Ponemos un biombo aquí", baja la cabeza y se va.