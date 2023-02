La indirecta de Shakira a Piqué con una nueva canción: "Podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo"

La colombiana ha subido a sus redes un vídeo en el que se le ve fregando el suelo de su cocina, mientras entona el tema de la película 'Kill Bill'

Cuenta la historia de una mujer que esta dolida no solo por haber perdido a su pareja, también porque ha notado lo feliz que está con su nueva conquista

Este San Valentín, Shakira lo ha pasado con su conejito blanco y haciendo galletas a sus hijos antes de irse a dormir

'El Programa de Ana Rosa' muestra la última indirecta de Shakira hacia su ex, Gerard Piqué, esta vez algo diferente. La cantante no dejó indiferente en un día como San Valentín y lo ha vuelto a hacer. De nuevo, mensaje para su ex, esta vez con una canción que tira a matar bajo la letra: "Podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo".

La colombiana ha subido a sus redes un vídeo en el que se le ve fregando el suelo de su cocina, mientras entona el tema de la película 'Kill Bill', llamado 'Podría matar a mi ex'. Así, como si estuviese limpiando la escena de un crimen, le vemos fregando con esta canción que dice así: "Podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la próxima, ¿cómo llegué aquí? Podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola".

Podría haber sido otra canción, pero ha sido esta en la que cuenta la historia de una mujer que esta dolida no solo por haber perdido a su pareja, también porque ha notado lo feliz que está con su nueva conquista. Otras partes de la canción escogida por ella dice: "Odio verte con alguna otra chica, sé que estás feliz. Odio verte feliz si no soy yo la razón. No quiero a ninguno, solo te quiero a ti. Si yo no puedo tenerte, nadie debería. Tengo la sensación de que realmente la amas".

Ana Rosa se pronuncia al ver el vídeo