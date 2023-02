Shakira pone fecha a su mudanza a Miami y la reacción de los fans a las puertas de su casa

Adriana Dorronsoro cuenta que ha estado días 'espiando' las redes sociales de la expareja: "He de decir que ya lo he mirado y no he visto ningún like, pero también puede ser que lo haya quitado". La reportera, desde el domicilio de la cantante cuenta: "Os voy a contar lo que hay en casa de Shakira. Yo pensaba que iba a haber muchos fans pero está todo muy tranquilo, no hay nadie. Es verdad que me han dicho que son más de venir a media tarde, por la noche, los fines de semana... así que igual esta tarde le dan una sorpresa".