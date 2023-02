Shakira vuelve a sorprendernos, la hemos escuchado cantando las letras de sus canciones, lanzando dardos a Piqué y a Clara, pero de momento no la habíamos oído hablar. Tenemos un avance de su primera entrevista con Enrique Acevedo, tras este despecho musical.

Shakira, en el adelanto de su entrevista, lanza un zasca: " Hay un lugar reservado en el infierno para esas mujeres que no apoyan a otras . Por otro lado, cuenta cómo nació la idea de su 'hit' contra Piqué': "Mami, tienes que hacer algo con Bizarrap que es el Dios argentino, y le digo mira mira.. mira quien me ha escrito y era Bizarrap".

Por último, se puede ver cómo la cantante colombiana de manera empoderada, lanza una pregunta a la vida: "Estoy lista para el próximo round. Que venga la vida y que me muestre, ¿qué más hay?" .

Los colaboradores comentan en plató al ver el avance: "No creo que lo haya superado, es otro momento...". Antonio Rossi añade: "A mi me comentan que esto ha surgido en el último año, esto viene de largo. Las producciones musicales a este nivel no se hacen de la noche a la mañana, por lo tanto el dolor y la catarsis fue hace mucho tiempo".