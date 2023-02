La entrevista más sincera de Shakira: "Soñaba con tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo"

Shakira cuenta cómo veía las relaciones antes de vivir su ruptura: "Creo que yo también compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse . Yo también tuve ese sueño de tener una familia en el que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo" . La cantante, tras vivir su experiencia, añade: "No todos los sueños se cumplen, pero la vida encuentra una manera de compensarte y conmigo lo ha hecho con creces c on estos dos niños estupendos".

La cantante habla de su relación con los hombres: "Siempre he sido bastante dependiente emocionalmente, tengo que confesarlo", añade con una carcajada. "También, he logrado entender esa fábula de que una mujer definitivamente necesita a un hombre desde otra perspectiva, porque yo he sido una enamorada del amor", contaba Shakira a modo de superación. Además, afirma: "Sentir que yo me basto a mi misma hoy en día, que cuando una mujer tiene que enfrentarse a la vida sale fortalecida. Aceptar tu vulnerabilidad, expresar eso que se siente, ese dolor... porque dicen que lo contrario de la depresión es la expresión".