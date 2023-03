Lequio, sobre la gestación subrogada de Ana Obregón: "Me están contando cosas de las que no estaba al tanto..."

Cuando saltó la exclusiva de '¡Hola!' con las fotografías de Ana Obregón junto a su bebé, todas las miradas se centraron en Alessandro Lequio. El colaborador, que acudió a plató, fue muy contundente y conciso al pronunciarse sobre la gestación subroada de su expareja: "No voy a entrar en el tema, pero yo lo sé todo".

Un día después de esta declaración, Lequio vuelve al programa y escucha cómo Ana Rosa le pregunta: "¿Lo sabías todo, todo?". El italiano, ante la cuestión de su compañera, se sincera: "Yo creo que parte no porque me están contando cosas de las que no estaba al tanto".