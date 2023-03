Lequio, enfadado con las filtraciones del entorno de Ana Obregón: "¡Todos hablan! Que dejen de mentir, por favor"

Sandra Aladro conocía la noticia desde hace meses, hizo un seguimiento a Ana Obregón y acudió su agencia de paparazzis hasta Miami para captar las fotografías de la actriz junto a su hija. El colaborador italiano, que escucha cómo los más allegados a Ana Obregón dicen que desconocían la noticia hasta el día del nacimiento, estalla: "Ella sabe que de mí no ha salido nada, pero es que tiene un entorno... me hacen gracia, hablan más que...".

Lequio no puede contenerse más en directo e interrumpe a Beatriz Cortázar para señalar al círculo cercano de Ana Obregón: "¿Tú te crees que Ra no sabía nada? ¡Venga! ¿Tú te crees que Susana Uribarri no sabía nada? Por aquí -dice mientras hace una peineta -".

Alessandro no entiende cómo la información llegó a Tárrega, él deja claro no haber desvelado absolutamente nada y sentencia: "Esta señora -señalando a Cristina-, hace tres semanas me pregunta: 'oye, ¿tú sabes algo?'. ¡Ella lo sabía porque alguien se lo había contado! Ahora todos dicen que no sabían nada, ¡por favor, que dejen de mentir ellos!... es que me hacen una gracia".