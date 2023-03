Una mujer que fue madre a los 62 años, con un hijo con parálisis: "Ojalá la niña de Ana Obregón sea hija del esperma donado de su hijo"

La entrevistada comienza explicando cómo fue madre con más de 60 años: "Engañé a los ginecólogos, no podía, llevaba 5 años intentándolo, no lo conseguía de ninguna manera, se me ocurrió que antes de ir a Estado Unidos quise hace un intento más, me quité 10 años de encima, lo creyeron y nada más; tuve a mi niña, que es lo mejor que hice en mi vida".