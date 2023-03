Ana Rosa, sobre la gestación subrogada y el aborto: "Somos dueñas de nuestro cuerpo para lo que interesa"

Ana Rosa ha querido dar su opinión sobre dos temas muy polémicos: la gestación subrogada y el aborto

La presentadora cree que cuando la gestación subrogada la lleva a cabo un hombre, no provoca el mismo escándalo que cuando lo hace una mujer

Ana Rosa compara la polémica de su embarazo con 48 años con la maternidad de Ana Obregón: "Fue horroroso, ahora el gran debate es su edad"

La noticia sobre la reciente maternidad de Ana Obregón mediante gestación subrogada ha creado una gran polémica que está dando mucho de lo que hablar. ‘El programa de Ana Rosa’ ha puesto sobre la mesa dos temas muy polémicos: la gestación subrogada y el aborto. Tanto la presentadora como los colaboradores han querido dar su opinión respecto al tema.

Ana Rosa ha comenzado explicando: ‘’La hermana de Obregón tiene toda la razón, madre mía la que se ha liado cuando estamos hablando de que hay tres mil niños en nuestro país que han nacido por maternidad subrogada, muchos los padres son muy conocidos. Hay un debate, lo que creo que a los políticos no les da derecho es a insultar a nadie, es decir, que regulen, que no regulen, que tomen una postura, pero no se puede ni juzgar ni insultar a una persona’’ acto seguido la presentadora ha querido saber la opinión de los colaboradores del programa.

José María Olmo ha dado a conocer su opinión: ‘’Yo estoy de acuerdo en que es un debate muy complejo y que es muy difícil ponerse los zapatos de alguien que ha perdido a su hijo, eso para empezar. Pero, este caso al ser extremo, porque es un caso extremo, es lo que ha provocado que por una vez se sitúe este debate’’.

El colaborador ha continuado: ‘’Yo recuerdo en este programa hace seis años ya hablábamos de la gestación subrogada y es verdad que es un debate tan complejo que en estos años muchos partidos políticos han cambiado de opinión. Yo creo que al menos, a mí me parece una barbaridad en todos los casos. No creo que la gestación subrogada se pueda aceptar ni de forma altruista, porque en realidad lo que hace es dar pie a que exista un mercado negro, ni mediante un contrato. La prueba esta en que todas estas familias que intentan tener un hijo de esta forma lo hacen fuera de España porque saben que en España no es legal. Que existen tres mil niños inscritos en España, eso es indudable, pero a mí me parece que este debate se debería haber mantenido mucho antes. Me parece igual de mal que lo haga Miguel Bosé con 55 años que tenga gemelos a que lo haga Ana Obregón’’.

Ana Rosa ha querido intervenir: ‘’Pero, no hay un escándalo cuando lo hace un hombre eh’’

José María Olmo le ha dado la razón a la presentadora: ‘’Eso es absolutamente cierto, pero yo creo que eso es porque esta situación es muy extrema. Todos estamos de acuerdo en que la prostitución es una auténtica barbaridad, pero si lo reducimos a algo físico, estamos hablando de un acto casi fisiológico si queremos que dura unos minutos. Estamos hablando del embarazo de un bebé o dos porque muchos de ellos son partos múltiples que cambia absolutamente el cuerpo de la mujer durante diez meses, que cambia su psicología…’’

La presentadora ha querido saber la opinión de Olmo sobre el aborto, a lo que él ha contestado que: ‘’también estoy generalmente en contra, es que estoy en contra, yo en ese sentido no cambio, me parece igual de mal’’.