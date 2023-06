Las declaraciones de Rafael Amargo tras suspenderse el juicio por tráfico de drogas: " Lo que más me duele es que le está costando la vida a mi padre. Está agonizando en un hospital"

Se suspende el juicio por narcotráfico en el que el bailaor Rafael Amargo se juega hasta nueve años de prisión y 'El programa de Ana Rosa' consigue hablar con él tras salir de la Audiencia Provincial de Madrid por no haber podido realizar el juicio.

Tras la suspensión del juicio por narcotráfico, se ha podido ver la cara de tristeza de Rafael Amargo y ha comenzado diciendo: "Llevo dos años y medio que ni me han dejado el pasaporte para ir a trabajar, yo qué culpa tengo que estoy haciendo todo bien y cumpliendo con lo que se me pide". Y añade: "Lo que más me duele es que le está costando la vida a mi padre que está agonizando en un hospital".