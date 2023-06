Lequio responde a Ana Obregón: "Estuve varias veces en Nueva York, un total de mes y medio"

En la pasada rueda de prensa, Ana Obregón se dirigió a Lequio públicamente: "El que ha estado con Álex soy yo, entonces Alessandro hay cosas que no sabía. Todas las quimios, estuve yo siete meses sola con mi hijo en Nueva York, incluso Alessandro no sabía que Álex estaba escribiendo un libro". Unas palabras que no habrían sentado bien al colaborador italiano puesto que el pasado fin de semana publicó dos imágenes en la ciudad americana junto a su hijo, incluyendo el mes y año del momento en el que se produjo la fotografía.