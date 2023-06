El pasado mes de enero, Hamilton y Juliana fueron vistos juntos en el interior de un jacuzzi en actitud cariñosa. Tras este momento no se les volvió a ver juntos y, aunque el piloto británico ya había comenzado esa relación afectiva con Shakira, en todos estos meses no ha perdido el contacto con Juliana intercambiando 'likes' en sus perfiles, dándole varios 'Me Gusta' a las fotos de la brasileña.