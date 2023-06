Los dardos de Shakira a Piqué en su nueva canción 'Copa vacía': "Estás más frío que el mes de enero"

'El programa de Ana Rosa' analiza toda la letra y el vídeo de la nueva canción de la cantante colombiana. Narra el final de la relación y cuenta cómo Piqué perdió el interés por ella con el simbolismo de la pecera donde se queda encerrada o cuando dice: "¿Lo ves? Así. A este ritmo no puedo seguir. Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti".

"Porque no quieres cuando yo quiero. Estás más frío que el mes de enero. Pido calor y no das más que hielo, oh, oh", canta Shakira sobre la posible actitud fría de Piqué al final de la relación.