Piqué regresa a Miami con sus hijos: Shakira no habría dejado que asistan a la boda de su tío Marc

"Parece que la relación entre Piqué y Shakira continúa bastante fría y que no están cediendo en ese sentido", comenta el periodista. Además, sentencia: "En cuanto a la boda con Clara Chía, no quiso hacer ninguna referencia ante este asunto. Algunas personas de Shakira demienten la información, que él no quiere casarse y que si lo hiciera sería para tocar esatecla sensible hacia Shakira, hacerla enfadar y vengarse por todo lo que ella está haciendo ahora".