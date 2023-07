En medio de esta bomba informativa y entrevistas de Gabriela Guillén en 'Así es la vida', aparece la figura de Chabeli Navarro, ex de Bertín Osborne. Esta mujer confirma en una exclusiva que durante su relación se quedó embarazada del cantante y que éste "me convenció para abortar". Unas declaraciones que al parecer no habrían sentado muy bien en el seno de la familia Osborne.