Isabel Pantoja está enfadada con Isa y salió hundida por la reacción de su hijo en el hospital: "Es lo más duro que recuerda"

Antonio Rossi: "No fue un día fácil para Isabel, la relación acabó muy mal ese día, el viaje de Sevilla a Cantora fue de lo más duro que recuerda"

Antonio Rossi, a Isa Pantoja, enfadada por sus declaraciones: "Tu madre dice que no te ajustas a la realidad..."

Isa Pantoja reacciona en directo al enfado de su madre: "No voy a hacer un show de esto..."

Antonio Rossi desvela en el directo de 'El programa de Ana Rosa' el motivo por el que Isabel Pantoja estaría muy enfadada con su hija Isa. Además, el periodista cuenta que la relación con su hijo tras visitarlo en el hospital está totalmente rota.

La última imagen de Isabel Pantoja fue entrando al hospital para visitar y apoyar a su hijo tras ser sometido a una operación de corazón. La cantante se mostraba relajada e incluso saludó a la prensa mientras accedía al centro sanitario. Mientras, su hija Isa Pantoja, compareció en nuestro plató para asegurar la situación con su hermano: "No tenemos relación, mi madre me informa de todo".

La relación de Isabel Pantoja y su hijo está rota tras acudir al hospital: "Es lo más duro que recuerda..."

Sin embargo, esa tranquilidad con la que accedió Isabel Pantoja al hospital se rompió al tener contacto directo con su hijo. Antonio Rossi confiesa ante toda la audiencia lo que la cantante vivió ese día: "El lunes no fue un día fácil para Isabel, no por los problemas de salud de Kiko, que también, no fue precisamente por eso... el caso es que la relación acabó muy mal ese día".

"El viaje de Sevilla a Cantora fue de lo más duro que recuerda en los últimos tiempos porque se da cuenta que la relación con su hijo está completamente rota, pero rota", añade Antonio Rossi mirando a su compañera. Tras esto, el colaborador se dirige a Isa Pantoja: "En ese contexto, conoce lo que dices en este programa por la mañana...".

El enfado de Isabel Pantoja con las declaraciones de Isa: "Dice que no te ajustas a la verdad"

Antonio Rossi cuenta la reacción de Isabel al escuchar las declaraciones de su hija en 'El programa de Ana Rosa': "Dice que no te ajustas a la realidad". Además, el periodista añade: "Dice que no hablas con ella desde antes de irse a la gira y que el último mensaje que recibe de WhatsApp de ti es en mayo, me dan hasta la fecha".

"Que lo que contaste aquí no es cierto, que te enteras por una tercera persona de lo de tu hermano, no por ella", continúa diciendo Antonio Rossi ante la presencia de la colaboradora. El periodista, lejos de acabar, explica: "Esto es narrado por boca de tu madre y estaba muy molesta... dice que ya que ibas a contarlo, que contaras la verdad".