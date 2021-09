Tras la gala, Alejandra Rubio ha atendido a los compañeros de prensa para hacer unas valoraciones tras el reencuentro. En cuanto a Bigote Arrocet, sigue mantienedo que le tiene "mucho cariño". Por otro lado, apunta que "no he hablado" con María Teresa Campos pero quiere aclarar: "Yo creo a mi abuela, lo he dicho siempre".

Uno de los asuntos quemás interesa a la audiencia es saber la rección de Terelu Campos, que se marchó del plató días antes, al ver a su hija junto a Edmundo. Alejandra es muy clara: "Me dijo que muy bien y ya está. Yo hice lo que sentía" . Sobre el sentir de su madre, Rubio cree que Terelu "sí se cree sus lágrimas" y ella piensa que Bigote "no estaba fingiendo".

La hija de Terelu confiesa a la periodista que el acercamiento con Bigote "no me lo esperaba", pero que pese al agradable encuentro no tiene claro si mantendrán el contacto: "Eso no lo sé".