Alejandro Albalá: "Creo que mi matrimonio con Isa Pantoja ahora sí habría funcionado"

Albalá confiesa que en la isla no ha hablado de Isa Pi, pero que cuando vuelves a España "al final es imposible", "te tienen que preguntar y contestas". Después de los comentarios de Isa Pantoja en el programa sobre sus i nfidelidades, Alejandro se sorprende cuando escucha que fueron diez y asegura que él nunca puso los cuernos. Intenta justificar el fracaso de su relación diciendo " éramos unos críos" , pero también defiende su fidelidad "cuando no quiero tener algo con alguien, te dejó antes".

Con cinco años de relación a la espalda con Isa Pantoja, Albalá recalca que no siente nada, "recuerdo lo bueno, lo bonito, lo bien que lo pasábamos". Ante la incógnita de cómo hubiese sido su relación en el presente, el superviviente se tira a la piscina y dice que ahora su matrimonio hubiese salido bien, "no tengo ni idea, ¿por qué no?"