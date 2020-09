Amador Mohedano estalla contra 'Las Campos': "Hacen barbaridades y nunca quieren hablar en plató"

El entrevistado ha sido muy claro a la hora de describir a Terelu y Borrego: " Hacen barbaridades, nunca quieren comentar nada en el plató ". Luego ha sido más crítico con ellas, tras no pronunciarse en 'Viva la vida' y sí hacerlo en una revista: " Entonces, ¿para qué vas? ¿Para qué te llevan? ¡Si el tema de actualidad es el que es!".

Mohedano no entiende la actitud de Carmen, tras hablar en un sito y otro no: "Porque le paguen el dinero que le pagan en la portada de una revista ". Pero sobre todo, lo que más le ha afectado al al familiar de Rocío Flores es que Borrego "diga de la forma que lo dice que su madre nunca más va a hacer las paces con ella... ¡Hombre!".

No podía terminar hablando de Terelu y Carmen sin dejar un último zasca: "Si se tienen que ir de los platós, que se vayan. Es que me parece del género tonto que tienen a gente para que no hablen"