Amador Mohedano responde a la polémica entre Lequio y Rosa Benito: "Me parece una gilipollez"

En referencia a Lequio, Amador comenta: "Yo le he visto incluso mejor, hablando como más pausado, con menos meter los dedos". Por otro lado, sobre la acusación de Lequio hacia Chayo de "vender ropa interior en una página web para adultos", comenta intentando ser conciliador: "Es una gilipollez, vamos a ver". Además explica las acciones de Chayo: "Si tú llamas, por ejemplo, dices: "Quiero que Rosario me cante una canción", y ella va ahí y te canta". En contraste añade: "Si tú dices: "Quiero que Rosario me enseñe las bragas", pues no lo van a poner".