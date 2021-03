"No sabía nada, me enteré ayer en 'Sálvame' y vi a Antonio David un poco pensativo", confirma Amador Mohedano. El tío de Rocío Carrasco confiesa cuál fue su pensamiento al ver que su sobrina va a emitir un documental: "Dije 'mira, por fin va a hablar".

Amador Mohedano, tras escuchar todas las opiniones, afirma sobre su sobrina: " No es igual que sentarte delante de cuatro o cinco colaboradores con preguntas distintas que hacerlo así ". Además, sobre el tema económico, dice sobre su sobrina: "La crisis afecta a todo el mundo y ella no va a ser menos".

Amador, sobre su sobrina y Rocío Flores

"Toda la familia nos hemos quedado diciendo 'mira, por fin va a hablar', a ver qué es lo que dice", manifiesta Mohedano. Sin embargo, el tío de Rocío Carrasco tiene muy claro que es lo que va a decir ésta de él: "A mí me pondrá verde, que me ponga a mí pero lo de sus hijos no tiene nada que ver".