Ana Rosa discrepa con García-Pelayo: "Rocío Flores está sufriendo acoso, está destrozada y es una víctima"

La presentadora no puede morderse la lengua tras las críticas que Rocío Flores está recibiendo por las declaraciones que realizó el pasado viernes durante el directo de 'El programa de Ana Rosa'.

Paloma García-Pelayo , sin embargo, explica que la joven puede continuar influenciada por Antonio David: "Me basaba en esos informes en los que Rocío Flores comparte la versión negativa de su madre , en el que se le responsabiliza de todos los problemas al conflicto, que las declaraciones que da están encorsetados por las de su padre".

La presentadora corta a su compañera y defiende a Rocío Flores: "A mí me parece fenomenal" . Luego, aclara: "Tenemos a Rocío Carrasco que está dando su testimonio y lo respetamos porque lo ha vivido, ha pasado por siete jueces distintos y ponemos en duda que se haya hecho justicia".

"Creo que no hay que posicionarse, no me voy a posicionar", explica Ana Rosa sobre el culebrón de la familia Flores-Carrasco.