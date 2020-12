Ana Rosa explota tras escuchar a Efrén Reyero: "¡Este chico es un impresentable!"

Ana Rosa no ha aguantado más. La presentadora ha visto las imágenes de la conversación entre Efrén Reyero e Isa Pantoja en 'La casa fuerte' y no ha podido evitar pronunciarse para dar la cara por su compañera ante el asombro del resto de colaboradores.

La presentadora ha continuado que "me parece muy feo que use a Isa para tener audiencia" y, tras salir a la luz el supuesto beso con Isa en el baño, ha dicho: "Lo peor es que la persona a la que supuestamente le has dado un beso no se acuerde de ti, secuelas no ha dejado mucho...".