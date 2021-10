La mujer de Kiko Rivera explota después de mantener silencio durante el largo conflicto de la familia Pantoja. Irene reacciona y se hace oír en el programa de 'Sálvame', defendiendo a su marido y desmintiendo los rumores acerca de una posible infidelidad: "Yo creo que ya tiene todo un límite". Además, después de confirmar que conoce a la mujer con la que se encuentra Kiko en el hotel, añade: "Yo no tengo ningún tipo de problema con mi marido". Irene, harta de las acusaciones contra su marido, sentencia: "Mis hijas no tienen que seguir escuchando también tienen que seguir escuchando y viendo esto cuando mi marido no ha hecho absolutamente nada". "Si estoy con mi marido a día de hoy es porque estoy segura al 100% de él y ni siquiera le he pedido explicaciones", declaraba Irene Rosales sobre si había hablado con su marido.