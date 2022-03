Antonio David habla tras su romántica portada junto a Marta Riesco: "Estoy bien"

Antonio David reacciona a la portada junto a Marta Riesco en 'El programa de Ana Rosa' . La periodista acude al Club Social para responder a todas las dudas de sus compañeros sobre su relación sentimental con el ex Guardia Civil. Riesco confiesa que sigue "profundamente enamorada".

Tras su visita a la clínica de cirugía estética, donde Olga Moreno y Rocío Flores se sometieron a una lipoescultura, el ex colaborador hablaba ante los medios asegurando que su relación con la ex Superviviente era buena aunque "se intente hacer ver que no es así". Además, el padre de Ro sostenía que "siempre está con ellas".