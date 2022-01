Antonio David: "He empezado una relación con Marta Riesco, no tengo por qué esconderme"

Marta Riesco fue la primera en pronunciarse tras la exclusiva de la revista 'Lecturas'. La periodista explicó, a través de su compañero Antonio Rossi, su opinión de manera pública: "Estamos juntos, no vamos a negar la evidencia" .

Sobre el difícil papel de Rocío Flores, su padre declara: "Quiero que dejéis a mi hija Rocío al margen de este tema. No le pertenece a ella, por lo que me parecería muy injusto que se vea involucrada en algo que me concierne a mí".